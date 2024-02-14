12 yıl sonra Mısır'a ziyaret: "Sokaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile doluydu"

12 yıl aradan sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin daveti üzerine Kahire'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temaslarının perde arkasını Gazeteci Murat Çiçek 24 TV canlı yayınında değerlendirdi.

"CUMHURBAŞKANI İLE UÇAKTA RÖPORTAJ YAPACAĞIZ"

Ziyaret sonrası hem Mısır hem BAE hem de Türkiye gündemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile röportaj yapacağını belirten Gazeteci Murat Çiçek, "Cumhurbaşkanı ile uçakta bir röportaj yapacağız. Hem bu ikili ziyaret hem de BAE'de gerçekleştirmiş olduğu temaslar, ayrıca Türkiye'yi ilgilendiren konularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza sorularımız olacak." dedi.

"SOKAKLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI İLE DOLUYDU"

Ziyaret öncesi Kahire izlenimlerini aktaran Çiçek, "12 yıl aradan sonra gerçekleşen bir ziyaretten bahsediyoruz, basın toplantısındaki samimiyetin farkına vardık. Abdülfettah es-Sisi, konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'na, Türk halkına yönelik kullandığı ifadeler, ardından Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında edilen davetten ve Türkiye'yi temsil eden heyete gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti. Ayrıca Sisi'yi önümüzdeki aylarda Türkiye'ye davet etti Sayın Cumhurbaşkanı. Bu görüşmenin öncesinde Mısır Sokaklarında gezip gördüğümüzde sokakların Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi fotoğrafları ile dolu olduğunu gördük, Türkiye ve Mısır bayraklarıyla dolu olduğunu gördük. Gezmiş olduğumuz bazı dükkanlarda da Türk televizyonlarının açık olduğunu gördük. Aradan geçen 12 sene boyunca ziyaret edilmemesi, 8 sene boyunca hiçbir temasın bulunmaması son 4 yılda atılan adımlarla ve ikili görüşmelerle Türkiye açısından da Mısır açısından da önümüzdeki günlerde iki ülkenin kazanacağı bir hale dönüşecek gibi gözüküyor." İfadelerini kullandı.

"Filistinli kardeşlerimize yardım edebilmek adına ortak adımlar atılması gerekiyordu"

Filistin ve Gazze şeridine Türkiye'nin desteğini ve Mısır'la beraber yürüttüğü çalışmalara değinen Çiçek, "Türkiye'nin darbelerle ilgili görüşü net; bu ülkede darbelere maruz kalmış bir ülke olarak elbette bu anlamda meşru bir hükümeti devirerek yerine gelen hükümeti ya da rejimi kabul etmek ve bunlarla ilgili olumlu açıklamalar yapmak Türkiye açısından olumlu bir şey değil. O dönemde Mübarek'ten sonra seçimle iş başına gelen Mursi yönetimine Türkiye'nin vermiş olduğu destek, Türkiye'nin burada daha iyi çalışabileceği bir hükümetle hareket edebiliyor olacakken bir darbeyle Türkiye'nin ileriye dönük hedeflerini sekteye uğratacak hale gelmesi Türkiye açısından kolay bir şey değildi o dönem. İkili ilişkilerinin gelişmemesi nedeniyle ticari ve diplomatik anlamda zarar da gördük, aynı şey Mısır için de geçerli. OrtadaSayın Cumhurbaşkanı Mısır'ın Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu, Sisi'nin davetinden memnuniyetini dile getirerek bir jest göstermiş oldu. Filistinlilerin acısının dindirilmesi açısından da ortaklaşa adımların süratle atılacağı yönünde olumlu bir sinyal olarak değerlendirebiliriz" dedi.