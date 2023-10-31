2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
31 Ekim 2023 Salı 22:41:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 22:41:00
12. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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