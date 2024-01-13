12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
Kaynak: AA
Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 46 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün adliyeye sevk edilen 43 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.
Zanlılardan 4'ü savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 39 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan dosya kapsamında tespiti yapılan 2 şüphelinin de dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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