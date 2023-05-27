VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruluyor
İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Rusya: Batılı ülkelerin Afrikalıların yerine aldığı kararlar dönemi sona eriyor
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında açılan artezyen kuyusundan petrol çıktı
ABD'li milletvekili Pakistan'daki gelişmelerden duyduğu endişeyi Biden'a iletecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejimin kontrol ettiği yerlere de Suriyelileri göndermek istiyoruz
27 Mayıs 2023 Cumartesi 02:10:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 02:10:00

12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanlığınca 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığının, idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, 12 şehirde 24 idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Buna göre, Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.

Etiketler : resmi gazete cumhurbaşkanlığı idari mahkeme
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Beyaz kanatlı Funda!

Beyaz kanatlı Funda!
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması
Nezaket ve saygı çok önemli

Nezaket ve saygı çok önemli
Sırada koşmak var

Sırada koşmak var
Gençlere tavsiye verdi

Gençlere tavsiye verdi
7 bin kişilik eğlence

7 bin kişilik eğlence
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX