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12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
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11 Kasım 2023 Cumartesi 18:19:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:19:00

12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 12 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın yurdun iç, doğu ve güneydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güneyinde yağış bekleniyor. Yağışlar Orta ve Batı Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

12 İLE "SARI" KODLU UYARI

Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Ege'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Etiketler : hava durumu yağış uyarısı sarı kod
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