112'nin gereksiz aboneleri

Acil Çağrı Merkezi 112, ihbarları hızlı şekilde değerlendirerek ekiplerin olaylara zamanında müdahalesini sağlıyor. Fakat ne yazık ki "Okeye döneyim mi?", "Kavanozun kapağını açmaya gelin", "Ayakkabım vurdu, ambulans beni eve bıraksın" gibi gereksiz aramalar da alıyor.



TÜM ARAMALAR FİLTRELENİYOR

7 gün 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlardan ve yabancılardan gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirerek ekiplerin olaylara zamanında müdahalesini sağlıyor. Çağrı alıcıları, olay ve adres bilgisini ortalama 25-30 saniyede alıp ihbarın içeriğine göre ilgili kurum operatörlerine aktarıyor. Aramaları filtreleyen görevliler, gerekli ve gereksiz çağrıların ayrımını yapmak zorunda da kalıyor.

YÜZDE 34'Ü ZAMAN KAYBIYDI

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, 2022'nin 11 ayında 2 milyon 34 bin 580 çağrıya cevap verdiğini ama yüzde 34'ünü gereksiz çağrıların olduğunu kaydetti. Koçak, merkeze bu yıl gelen gereksiz çağrılardan şunları paylaştı: "Yüzüme botoks yaptırdım, Kovid aşısı botoksumu bozar mı?", "Panik atak hastasıyım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi?"

112 Acil Çağrı merkezi bu yıl, "Turşu kavanozunun kapağını açamadık, komşular da denedi açamadı. Acaba itfaiye gelebilir mi?", "Çocuğum konuşmayı yeni öğreniyor, çocuğumla biraz konuşup onu oyalar mısınız?" gibi gereksiz çağrılara cevap vermek zorunda kaldı.

