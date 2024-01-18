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18 Ocak 2024 Perşembe 08:11:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 08:11:00

11 ilde terör örgütü operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “Kahramanlar-45” operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

Etiketler : terör operasyon gözaltı
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