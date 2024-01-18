11 ilde terör örgütü operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı.

1️⃣1️⃣ İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "KAHRAMANLAR-45" Operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz... pic.twitter.com/WgLFSk96YU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024