VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Rauf Denktaş, ilham kaynağı olmaya devam edecektir"
"Şehit kanları yerde kalmayacak, hesap mahşere bırakılmayacaktır"
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan misyon mesajı
2023'te en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
13 Ocak 2024 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 09:45:00

11 il için yoğun kar uyarısı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen yoğun kar nedeniyle 11 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevreleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Artvin, Bitlis, Hakkari, Muş, Rize, Siirt, Van ve Şırnak için "turuncu", Ağrı, Giresun ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Genellikle mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : meteoroloji doğu karadeniz doğu anadolu kar
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX