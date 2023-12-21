11. Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus'lar sahiplerini buldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu, İGA PASS'in seyahat ve premium hizmetler sponsorluğu, Akli Film ve Fiyap'ın ödül sponsorluğu ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali, 16 Aralık Cumartesi günü AKM Tiyatro Salonu'ndaki ödül töreniyle sona erdi.

Törende Umut Evirgen'in yönettiği "Annesinin Kuzusu" filmi Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film seçilerek 200 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise Muayad Alayan'ın "A House In Jerusalem" filmi En İyi Film seçildi. Törenin sunuculuğunu ise Nefise Karatay üstlendi.

Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı yönetim kurulu üyeleri Mahmut İpşirli, Nagihan Haliloğlu, Fatih Uysan ve Nabat Garakhanova'nın yanı sıra festivalin jürisinde yer alan yerli ve yabancı sinemacılar ile çok sayıda basın mensubunun katılım gösterdiği törenin açılış konuşmasını Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer yaptı. Şanlıer: "11.yılımızı gerçekleştirdik. Çok kısa bir sürede güzel bir festival programı hazırladık. Son derece mutluyum. Sponsorlarımıza, festival ekibine ve değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Nice güzel festivallere." sözlerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu sözlerine İstanbul'un kültür sanat hayatında önemli bir yeri olan Boğaziçi Film Festivali ödül töreninde olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı.

Mumcu konuşmasına şöyle devam etti; "On birincisi düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nin böyle güzel bir noktaya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festival, bu yıl İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin "The Teacher" ile açılışı yaptı. Festivalde Filistin sinemasından eserlere yer vererek, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu duruma kayıtsız kalmadıkları için festival ekibe ayrıca teşekkür ediyorum."

Yılın En İyi Yerli Filmi "Annesinin Kuzusu"

Başkanlığını Türk sinemasının önemli tarihçi ve yazarlarından biri olan Burçak Evren'in yaptığı ve senarist Hilal Çelenk, yönetmen Ahmet Sönmez, sinema yazarı Serdar Arslan ve yapımcı Esi Gülce Kutluata'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, Umut Evirgen'in yönettiği "Annesinin Kuzusu" filmini yılın en iyi yerli filmi seçti.

Ödülünü Festival Başkanı Ogün Şanlıer'den teslim alan Umut Evirgen; "Film yapmak gerçekten çok zor. Ben 6-7 yıl önce ilk kısa filmimle de Boğaziçi Film Festivali'nde yarışmıştım. Şimdi aradan birkaç film geçti. İlk kısa filmimi çekmemde vesile olan okuldan hocam Feride Çiçekoğlu'ydu. Bu filmi de beraber yazdık. Bu ödülü onun için alıyorum." diye konuştu.

En İyi Film Ödülü alan "Annesinin Kuzusu" filminin oyuncularından Necip Memili ise yaptığı konuşmasında şunları ifade etti; "İki güzel çocuk oyuncumuz da buradayken birkaç şey söylemek istiyorum. Savaş dünyanın en kötü şeyi, ne şekilde olursa olsun. Belki üzülen, ağlayan büyükler oluyor ama canı yanan, ruhları yanan çocuklar oluyor. Herkes için bu durumun son bulmasını diliyorum."

Festivalde Umut Evirgen, "Annesinin Kuzusu" filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanırken; Yiğit Küçükkibar ise "Gün Batımına Bı̇rkaç Gün Kala" filmiyle En İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. Selin Şekerci, "Annesinin Kuzusu" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Uğur Güneş, "Gün Batımına Bı̇rkaç Gün Kala" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

En İyi Senaryo Ödülü'nü alan Yiğit Küçükkibar, "Sinema yapmak çok fakat bunun karşılığında festival almanın mutluluğu paha biçilemez. Ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

En İyi Kadın Oyuncu seçilen Selin Şekerci'nin ödülünü oyuncu Kubilay Aka aldı. Aka;" Selin setinden dolayı yetişemedi ama gelip alabilseydi bu ödülü emin ki tüm kadınlar için alacaktı." dedi. Ödülü Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç verdi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Uğur Güneş de "Ben ekibime birkaç şey söylemek istiyorum. Bu benim için hem öğretici ve heyecanlı bir serüvendi. Kısa zamanda mucizeler yarattınız. Bu ödülü ekibim adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nün sahibi de "Annesinin Kuzusu" filmiyle Sebastian Weber'in oldu. Diyarbakır'da film çekiminde olan Weber'in ödülünü oyuncu Necip Memili aldı.

En İyi Kurgu Ödülü'nün sahibi ise "Gün Batımına Bı̇rkaç Gün Kala" filmiyle Umut Sakallıoğlu'ın oldu.

Senarist yönetmen Büşra Bülbül; birçok günlük dizide yapımcı ya da uygulayıcı yapımcı olarak görev yapan Mehmet Erişti ve Film Yapımcıları Meslek Birliğinde (Fiyab) yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı ve Uluslararası Sinema Derneği'nin başkanı yapımcı, yönetmen Nazif Tunç'dan oluşan FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) jürisi "Gün Batımına Bı̇rkaç Gün Kala" filmi ile Serhan Aydın, Güvenç Selekman, Uğur Güneş, Emrah Esin, Yeşim Kocaman'ı FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü'ne layık gördü.

Ödülü veren jüri üyesi Nazif Tunç konuşmasında; "Omuz omuza vererek, film yapmanın zor olduğu bu zamanda, emekleriyle ve alın terleriyle böyle güzel bir film yapmayı başaran "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ekibine ödüllerini takdim etmek isterim." sözlerine yer verdi.

Ayrıca, yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl Akli Film'in katkılarıyla verilen 50 bin TL'lik En İyi İlk Film Ödülü, Miraç Atabey'in yönettiği "Zamanımızın Bir Kahramanı"nın oldu. Atabey, kabul konuşmasında, "Bizim filmimiz için en önemli şey doğru bir izleyiciye ulaşmaktı. Bu festivalde karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül motivasyon kaynağı oldu." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Uzun Metraj En İyi Film "A House In Jerusalem" Filminin Oldu

Tunuslu usta yönetmen Nacer Khemir'in başkanlığında, Boşnak yönetmen İnes Tanoviç, İranlı oyuncu Behnaz Jafari, İspanyol yapımcı Miguel Molina ve Azerbaycanlı yapımcı ve Azerbaycan Yapımcılar Birliği Başkanı Fikrin Bektaşi'den oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi ise 100 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü'nün sahibini yönetmen Muayad Alayan'ın "A House In Jerusalem" filmi olarak belirledi. Ödülü takdim eden Jüri Başkanı Nacer Khemir konuşmasında "Bu film katliamın ortasında çok acı bir durum içerisinde çekilmiş. Formuyla, konusuyla ve konuyu ele alış şekliyle bir katliamın içerisinde de hâlâ umudun var olabileceğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

Yarışmada, "Sea Sparkle" filmindeki rolüyle Saar Rogiers, En İyi Kadın Oyuncu; "Empty Nets" filmindeki rolüyle Hamid Reza Abbasi de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Yarışmada, "A House In Jerusalem" filmi ile Muayad Alayan, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından En İyi Yönetmen seçildi. Jüri Özel Ödülü ise "Àma Gloria" filmiyle Marie Amachoukeli'ye gitti.

Ulusal Belgesel ve Kısa Film Ödülleri de Sahiplerini Buldu

11. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması ile Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Ali Vatansever, Kristof Deak ve Osman Nail Doğan'dan oluşan Kısa Kurmaca Film jürisi, Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nü "Highway Of A Broken Heart" filmiyle Nikos Kyritsis'e verirken; En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ödülü Uğur Savaş'ın "Kurdun Kutusu" filminin oldu. En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü Savva Dolomanov'nın "Silhoutte" filminin oldu. İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü'ne ise Can Baran'ın "Apartman Boşluğu" filmi layık görüldü.

Gülben Arıcı, Mehmet Bahadır Er ile Süleyman Tezgel'den oluşan Ulusal Belgesel Yarışma jürisi, En İyi Ulusal Belgesel Ödülünü "Oyun Bı̇ttı̇" filmiyle Saeid Mayahy, Miriam Carlsen'e verirken; Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülünü de "Kedı̇ Adam" filmiyle Seyid Çolak'a verdi.

11. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLER

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen

En İyi İlk Film Ödülü: Zamanımızın Bir Kahramanı / Miraç Atabey

En İyi Yönetmen Ödülü: Annesinin Kuzusu / Umut Evirgen

En İyi Senaryo Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Yiğit Küçükkibar

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Annesinin Kuzusu / Selin Şekerci

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Uğur Güneş

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Annesinin Kuzusu / Sebastian Weber

En İyi Kurgu Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Umut Sakallıoğlu

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Gün Batımına Birkaç Gün Kala / Serhan Aydın, Güvenç Selekman, Uğur Güneş, Emrah Esin, Yeşim Kocaman

ULUSLARARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü: A House In Jerusalem / Muayad Alayan

En İyi Yönetmen Ödülü: A House In Jerusalem / Muayad Alayan

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Sea Sparkle / Saar Rogiers

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Empty Nets / Hamid Reza Abbasi

Jüri Özel Ödülü: Àma Gloria / Marie Amachoukeli

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Ulusal Belgesel Ödülü: Oyun Bitti / Saeid Mayahy, Miriam Carlsen

Jüri Özel Ödülü: Kedi Adam / Seyid Çolak

KISA FİLM YARIŞMASI

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: Highway Of A Broken Heart/ Nikos Kyritsis

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film: Kurdun Kutusu / Uğur Savaş

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film: Silhoutte / Savva Dolomanov

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Apartman Boşluğu / Can Baran

www.bogazicifilmfestivali.com