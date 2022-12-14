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14 Aralık 2022 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 12:20:00

11 ayda ihracatın en çok arttığı ülkeler Güney Afrika ve Lübnan oldu

Kaynak: AA

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Ocak-kasım döneminde ihracatın 1 milyar doları aştığı ülke sayısı 44'e yükseldi. Söz konusu ülkeler arasında en yüksek artış yüzde 100,5 ile Güney Afrika, yüzde 69,3 ile Lübnan, yüzde 44,6 ile KKTC ve yüzde 41,4 ile Rusya'da gerçekleşti.

Bu yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı 44'e ulaşırken, bunlar arasında en yüksek artış yüzde 100,5 ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasım döneminde yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı 44'e ulaştı. En yüksek ihracat yapılan ülkelerin başında 17,34 milyar dolarla Almanya geldi. Almanya'yı 13,22 milyar dolarla ABD, 11,25 milyar dolarla Birleşik Krallık, 10,27 milyar dolarla İtalya, 9,54 milyar dolarla Irak takip etti.

İlk 10'da yer alan İspanya'ya 8,35 milyar dolar, Fransa'ya 7,85 milyar dolar, Hollanda'ya 6,84 milyar dolar, Rusya Federasyonu'na 6,67 milyar dolar, İsrail'e ise 6,11 milyar dolar ihracat yapıldı. En çok ihracat yapılan 10 ülkenin oluşturduğu dış satım pazarı 97,43 milyar dolara ulaştı.

44 ÜLKEYE İHRACAT 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-kasım dönemde 44 ülkeye yapılan ihracat 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu ülkelerin 33'ünde artış, 11'inde ise azalış yaşandı.

Artış yaşanan ülkeler arasında en yüksek oran yüzde 100,5 ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Bu ülkeye yapılan ihracat 774,32 milyon dolardan 1,55 milyar dolara yükseldi.

Lübnan, yüzde 69,3 artışla (2,16 milyar dolar) ikinci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise yüzde 44,6 yükselişle (1,22 milyar dolar) üçüncü sırada yer aldı.

KKTC'yi yüzde 41,4'lük artışla Rusya, yüzde 36,5 ile Katar, yüzde 35,6 ile Gürcistan, yüzde 30,1 ile Romanya, yüzde 28 ile Hindistan, yüzde 24,2 ile Bulgaristan, yüzde 21,6 ile Hollanda izledi.

Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Cezayir, Polonya, Tunus, Avusturya ve ABD de ihracatın yüzde 14 olan ülke ortalamasının üzerinde arttığı ülkeler arasında yer aldı.

GÜNEY AFRİKA VE LÜBNAN'A EN ÇOK KİMYEVİ MADDE İHRAÇ EDİLDİ

İhracatın en yüksek artış gösterdiği Güney Afrika'ya yılın 11 ayında 1,09 milyar dolarla en çok kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Onu 98,3 milyon dolarla otomotiv, 70,8 milyon dolarla makine ve aksamları, 57,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik izledi.

Lübnan'da da zirveyi 1,27 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri aldı. Bu ülkeye en çok ihraç edilen ürünler arasında ikinci sıra 223,1 milyon dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumların, üçüncülük ise 206,6 milyon dolarla çelik sektörünün oldu.

Etiketler : ihracat güney afrika lübnan
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