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20 Mayıs 2023 Cumartesi 07:17:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 07:17:00

104 klasikle 104. yıl konvoyu

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Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul'da 104 klasik otomobille oluşturulan konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İstanbul'da 104 klasik otomobille oluşturulan konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü yurtta sevinçle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Kadıköy'de 104 klasik otomobil konvoy oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan konvoy havadan da görüntülendi. Her yıl olduğu gibi İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), 104 klasik otomobil ile Kadıköy'de konvoy oluşturdu.

BANDO GÖSTERİSİ YAPILDI

Vatandaşlar ve klasik otomobil sahipleri sabah saatlerinde Kadıköy Belediye binasının bahçesinde toplandı. Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi. Saat 10.30 sıralarında 104 klasik otomobilin oluşturduğu konvoy belediye binasından çıktıktan sonra önce Kalamış Caddesi'nden geçti ardından sahil yolunu kullanarak Bağdat Caddesi'ne girdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan konvoy havadan da görüntülendi. Kutlamada, bir kişi Barış Manço'ya olan benzerliğiyle dikkat çekti. Theo Kalyoncu da etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk klasik otomobil sahipleri Barış Manço Theo Kalyoncu
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