103 emekli amiralin bildirisi hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

Emekli 103 amiral gece yarısı son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili bildiri yayımladı.

Tepki çeken bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır."