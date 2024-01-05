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05 Ocak 2024 Cuma 21:05:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 21:05:00

10,24 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı: Savunma sanayide büyük atılım

Kaynak: İHA

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Yerli savunma sanayi atılımı meyvelerini vermeyi ve Türkiye'yi ileriye taşımaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayide 2023 yılında 10,24 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayide, 2023 yılında 10,240 milyar doları aşan sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle giriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladılar" ifadelerine yer verdi.

2023 yılında 5,5 milyar dolarla savunma ve havacılık sanayisi ihracat rekorunun ardından 2024 yılında yeni rekorlar beklendiğini belirten Görgün, "Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullandı.

Etiketler : savunma sanayi atılım Türkiye'nin ilerlemesi
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