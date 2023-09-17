VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Moskova ve Kırım'a İHA'larla saldırı girişimleri engellendi
ABD'nin ikiyüzlülüğü... Çocuk kaçıranla omuz omuza!
Başkan Erdoğan'ın Brüksel'e uyarısı tüm dünyada yankılandı
CHP'nin kalesinde yumruklu kavga
BM Libya Özel Temsilcisi Bathily: Derne'deki durum içler acısı
İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü
17 Eylül 2023 Pazar 07:02:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 07:02:00

100. yılın zaman kapsülü açılıyor

ABONE OL

PTT tarafından, 21 yıl önce "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" yapıldı. O gün geleceğe not yazanların mektupları bu sene 29 Ekim'de tek tek adreslerine teslim edilecek.

ADRES GÜNCELLENECEK

PTT tarafından, 21 yıl önce düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında vatandaşlarca yazılan mektuplar 29 Ekim'de gün yüzüne çıkacak. Mektup kampanyasına katılan ve gönderdikleri mektuplar için adres güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar bu işlemleri, en geç 30 Eylül 2023'e kadar tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecekler.

Vatandaşlar kampanya kapsamında 2002'de yazdıkları mektupları, 21 yıl sonra teslim edilmek üzere PTT'ye emanet etti. Şirkete teslim edilen mektuplar, Cumhuriyet'in 100. yılında sahiplerine iletilmek üzere muhafaza edildi.

GEÇMİŞE BİR PENCERE

Şirketin 21 yıl önce düzenlediği 40 bin kişinin katıldığı kampanyayla tarih, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için önemli bir adım atıldı ve gelecek nesillere bir miras bırakmanın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu amaçla PTT'ye, 21 yıl önce teslim edilen her bir mektup "zaman kapsülü" niteliği taşıyor. Mektupları teslim alanlara geçmişe bir pencere açma imkanı sunuluyor.

Etiketler : ptt cumhuriyet mektup
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX