100. yılın zaman kapsülü açılıyor

ADRES GÜNCELLENECEK



PTT tarafından, 21 yıl önce düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında vatandaşlarca yazılan mektuplar 29 Ekim'de gün yüzüne çıkacak. Mektup kampanyasına katılan ve gönderdikleri mektuplar için adres güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar bu işlemleri, en geç 30 Eylül 2023'e kadar tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecekler.

Vatandaşlar kampanya kapsamında 2002'de yazdıkları mektupları, 21 yıl sonra teslim edilmek üzere PTT'ye emanet etti. Şirkete teslim edilen mektuplar, Cumhuriyet'in 100. yılında sahiplerine iletilmek üzere muhafaza edildi.

GEÇMİŞE BİR PENCERE



Şirketin 21 yıl önce düzenlediği 40 bin kişinin katıldığı kampanyayla tarih, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için önemli bir adım atıldı ve gelecek nesillere bir miras bırakmanın önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu amaçla PTT'ye, 21 yıl önce teslim edilen her bir mektup "zaman kapsülü" niteliği taşıyor. Mektupları teslim alanlara geçmişe bir pencere açma imkanı sunuluyor.