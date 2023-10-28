100. yıl gururu sokaklara taştı

Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl coşkusuyla kutlanmaya başlandı. Yer gök kırmızı-beyaza büründü. Okullarda şiirler okundu, marşlar söylendi, gösteriler yapıldı.

Yurdun dört bir yanında sokaklarda coşkuyla marşlar okunmaya başlandı. Meydanlar bayrak ve Atatürk posterleriyle süslendi.

BU KEZ 100. YIL İÇİN BALKONDA

'Bayrak Asan Dayı' olarak tanınan Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.

2. YÜZYILDA BATI BİZİ TAKLİT ETSİN

Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te kazanan ilk Türk bilim insanı Aziz Sancar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında çok önemli aşamaların kaydedildiğini söyledi. Ancak, "Türkiye, güçlü ülkeler seviyesine ulaştırıldı. Bu da Atatürk ve dava arkadaşlarının başlattıkları devrimler sayesinde oldu. 2'nci yüzyılda bilime yatırım yapmalıyız. Bilimde kuvvetli olursak her şeyde kuvvetli oluruz. Gençler, Batı'yı taklit etmeyin, onlar bizi taklit etsin."

DÜNYADAN KUTLAMALAR

TÜRK HALKINA HAYRANIM

İngiltere Kralı 3. Charles: "100. yılınızı tebrik ederim. Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk halkının, yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu ifade etmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki sıcak dostluğun ve ortaklığın güçleneceğinden eminim."

İLERİ VE ETKİLİ DEVLET

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar. Türkiye, geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi."

ÜLKELERE KÜRESEL ÖRNEK

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake: "Tebrikler Türkiye, yüzüncü yıl kutlu olsun. NATO misyonlarına yaptığı katkılar ve Rusya'nın savaşının hemen ardından küresel gıda güvenliğini sağlamak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalar, Türkiye'nin taşıdığı küresel önemin net örnekleridir. ABD ile Türkiye arasındaki ortaklığın önümüzdeki yüz yılını heyecanla bekliyorum."