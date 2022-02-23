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23 Şubat 2022 Çarşamba 12:36:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 12:36:00

100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Etiketler : TCMB Taha Çakmak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
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