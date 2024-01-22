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22 Ocak 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 09:15:00

100 milyonluk zarar! İETT gerçeğini gökyüzüne yazdılar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İstanbul'da ‘İETT her ay 100 milyon TL zarar ediyor', ‘Günde 1850 otobüs arızalanıyor' yazıları lazerle gökyüzüne yansıtıldı.

Ulaşımın sorun haline geldiği İstanbul'da İETT otobüsleri için vatandaş 'İETT sınıfta kaldı' yorumu yaparken, gece saatlerinde İstanbul semalarına konuya ilişkin lazerle yazılar yansıtıldı. İstanbul'da gece saatlerinde "İETT her ay 100 milyon TL zarar ediyor. CHP'li İBB günde 1.850 otobüs arızası ile İstanbul'u, dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehri yaptı" yazısının lazerle gökyüzüne yansıtıldığı anlar, bir vatandaş tarafından görüntülendi. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirtti.

30 BİN LİRA'LIK FARK

Türkyılmaz, "1 otobüs için verilen aylık bakım ücret 42 bin TL. Aynı ücret, Kocaeli ve Bursa'da 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor" demişti.

Etiketler : istanbul iett otobüs zarar
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