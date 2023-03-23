100 bin imza toplama süreci devam ediyor

100 bin imza toplama süreci devam ediyor

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci devam ediyor.

11 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100'er bin imza. Adayların topladığı imzalar, YSK'daki çevrim içi sistemden anbean takip ediliyor.

50 BİN İMZAYI AŞAN İLK İSİM MUHARREM İNCE

İmza toplama sürecinin ikinci gününde en çok imzayı 51 bin 367 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

İnce'yi 46 bin 725 ile Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 25 bin imza ile Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan izledi.

Seçmenler aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

Adaylar, 27 Mart akşamına kadar 100 bin imzaya ulaşmaya çalışacak.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için de süre doldu. AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan için, CHP ve İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı adaylık başvurusu yaptı.

MİLLET İTTİFAKI PROTOKOLÜNÜ SUNDU

Millet ittifakı, seçim ittifakı protokolünü YSK'ya sundu. Cumhur ittifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakının da protokollerini yarın teslim etmeleri bekleniyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.