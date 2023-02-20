10 soruda 'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının ayrıntıları!

Deprem yaralarının sarılması, vatandaşların her türlü ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilden kendi imkânıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda tahliye olan vatandaşlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Depremden etkilenenler geçici olarak e-Devlet üzerinden üç ay geçerli olacak barkotlu kimlik belgesi alabilecek.

Barınma, taşınma yardımlarında ödemeler Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça yapılacak. Depremden etkilenenlerin barınma sorunun çözümüne katkı için başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyasında aile fertlerini kaybeden çocuklu ailelere, kronik hastalığı, engelli, yaşlısı olanlara öncelik verilecek. Ev sahiplerine ilave gider oluşmaması için konutların elektrik, doğalgaz, su faturalarını kaymakamlık ödeyecek.

Bu kampanyayla boş, kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle vereceklerin başvuruları kaymakamlık tarafından yerinde incelenecek. Evdeki eşyalar "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına" alınacak. Sabah'ın haberine göre, Olağanüstü Hal ilan edilen 11 ilde depremzedelere yönelik başlatılan "Evim Yuvan Olsun Kampanyası"nda sürecin işleyişi, destek ödemelerine ilişkin soruların yanıtları şöyle:

KİMLİK KARTI OLMAYANLAR NASIL YARARLANIR?

Depremden etkilenenler kimlik kartı başvurusuna gerek kalmadan geçici olarak e-Devlet üzerinden kimlik belgesi alabilir. Geçici kimlik belgesinden depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olanlar yararlanabilecek.

EVİM YUVAN OSUN KAMPANYASI NASIL İŞLEYECEK?

Boş, kullanmadığı evini depremzedelere ev sahibi yönlendirilen emlak sitelerinde başvuru formunu dolduracak. Emlak siteleri doğrulanmış bilgileri kamu kurumlarına iletecek. Ev ziyaret edilerek uygunluk tespiti yapacak.

MÜLK SAHİPLERİYLE BİR KONTRAT OLACAK MI?

Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanacak. Evini indirimli bedelle 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerle de kira sözleşmesi imzalanacak. Ev için belirlenen kira bedeli AFAD hesabında toplanan kira bağışlarıyla karşılanacak.

YARARLANACAK DEPREMZEDE NASIL BELİRLENECEK?

AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı olanlar ve depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

EVLERİN FATURALARINI KİM ÖDEYECEK?

Evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafında ödenecek. Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta güvence sunacak.

KAMPANYADA KİMLER ROL ALACAK?

Emlakjet.com, hepsiemlak. com, sahibinden. com" destek verecek. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILANLAR HAK KAYBINA UĞRAR MI?

Deprem bölgelerinden kendi imkânlarıyla ya da AFAD koordinasyonunda tahliye olanlar için bir hak kaybı söz konusu olmayacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN YAPILARA İLİŞKİN HASAR DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Binanın hasar durumuna ilişkin bilgiler http:// hasartespit.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Hak sahipliği işlemleri hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra başlayacak.