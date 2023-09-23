İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını açıkladı.

EMNİYET VE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZCE TOKAT, MUĞLA, KAHRAMANMARAŞ, GİRESUN, AYDIN, BALIKESİR, KONYA, ELAZIĞ, ANKARA VE SAKARYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4⃣9⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif... pic.twitter.com/d8YAsjrTPd — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerimizce Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı.

10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz.



Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz.

Her an enselerindeyiz.

Onlara göz açtırmayacağız"