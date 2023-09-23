10 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: 49 zehir taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını açıkladı.
EMNİYET VE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZCE TOKAT, MUĞLA, KAHRAMANMARAŞ, GİRESUN, AYDIN, BALIKESİR, KONYA, ELAZIĞ, ANKARA VE SAKARYA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 4⃣9⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023
10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif... pic.twitter.com/d8YAsjrTPd
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerimizce Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı.
10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz.
Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz.
Her an enselerindeyiz.
Onlara göz açtırmayacağız"
- Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- "Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız"
- Kahramanmaraş'ta deprem
- Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı 11 yaşında
- 'Metro'da 8 hatta 155 merdiven arızalı