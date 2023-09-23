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23 Eylül 2023 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 09:01:00

10 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya: 49 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 49 zehir tacirinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerimizce Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı.

10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz.

Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat olmalarına izin vermeyeceğiz.

Her an enselerindeyiz.

Onlara göz açtırmayacağız"

Etiketler : ali yerlikaya narkotik emniyet jandarma operasyon
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