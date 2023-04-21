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21 Nisan 2023 Cuma 07:07:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 07:07:00

10 hayat için maraton

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İzmir SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 2 kişiden alınan organlar, 10 hastaya nakledildi. 50 kişilik ekip, 48 saat boyunca mesai yaparak hastaları hayata bağladı.

İzmir SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 2 kişiden alınan organlar, 10 hastaya nakledildi. 50 kişilik ekip, 48 saat boyunca mesai yaparak hastaları hayata bağladı.

KİŞİLER İKİ SAAT İÇİNDE BELİRLENDİ

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki 2 kadın hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aileler, yakınlarının organlarını bağışlama kararı verdi. O dakikadan itibaren hastanede adeta zamanla yarış başladı. Organların en kısa sürede alınması için sağlık çalışanları hazırlıklarını tamamladı. Operasyon için 2 ameliyathane hazırlandı, organların nakledileceği hastalar da 2 saat gibi kısa bir sürede belirlendi.

BÖBREK NAKİLLERİ DE YAPILDI

Beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan böbrek, kalp, karaciğer, akciğer, ince bağırsak ve kornealardan oluşan toplam 10 organ İzmir ve İstanbul'daki hastanelerdeki nakiller için hazırlandı. Operasyonla alınan 3 böbrek aynı hastanede yine aynı ekip tarafından vakit kaybedilmeden 3 hastaya nakledildi. Doktor, hemşire, teknisyen gibi 50 sağlık çalışanından oluşan ekibin bu operasyon için ameliyathanedeki mesaileri 48 saat sürdü.

Prof. Dr. Erhan Tatar, "48 saat boyunca 50 arkadaşımızla 2 ameliyathanede organların çıkarılması, doku tipi, organların dağıtımı gibi birçok çalışma yaptık" dedi.

Etiketler : İzmir SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Erhan Tatar 10 organ
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