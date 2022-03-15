VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmeleri...
Rotalarını Türkiye'ye çevirdiler
1915 Çanakkale Köprüsü müjdesi
İşgalin Rusya'ya faturası ağır oldu!
10 bin sözleşmeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na emoji yanıt
İkiyüzlülüğe çarpıcı tepki: Ders olarak izleteceksin!
Kabine toplantısında gündem yoğun!
Rus birlikleri bomba yağdırdı!
Kahkaham şifa dağıtıyor
Sık seyahat etmekten şikayetçi
‘Münaşaka'İstanbul'da
10 video klip
Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı
Dağda enerji topladı
Yurt dışında 'ev'lendiler
Yeni kar yağışı geliyor
Çocuklarda karın ağrısı "Apandisit" sinyali
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Mart
Kanseri yenen kadınlar için "anne olmak" hayal değil
Tüp bebek tedavisinden önce kilo verin
Konsantrasyon sorunuyla başa çıkmak mümkün
15 Mart 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 11:30:00

10 bin sözleşmeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak!

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. İşte başvuru tarihi ve şartları...

Sağlık Bakanlığı, 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

10 BİN 844 KADRODAN 5 BİN 175'İ HEMŞİRE

Atama yapılacak 8 bin 844 kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.

Etiketler : ÖSYM sağlık bakanlığı personel alımı
Parmak bebeğe kök hücre nakli

Parmak bebeğe kök hücre nakli
Berkay'ın 'Bal Badem'i

Berkay'ın 'Bal Badem'i
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Hayalini gerçekleştiriyor

Hayalini gerçekleştiriyor
Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak
Dağda enerji topladı

Dağda enerji topladı
22 sesten ‘zamansız' yorum

22 sesten ‘zamansız' yorum
Gaziantep'te sete çıkıyorlar

Gaziantep'te sete çıkıyorlar
Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı

Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER