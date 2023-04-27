10 bin polis memuru alımı yapılacak

Polis Akademisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisan olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.

Lisansta 1200 kadın, 6 bin 800 erkek, ön lisansta ise 300 kadın 1700 erkek alımı yapılacak.