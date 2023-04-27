VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Grossi: Akkuyu NGS, Türkiye için uzun yıllar temiz nükleer enerji üretecek
TBMM Başkanı Şentop'tan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı
ABD, güney sınırındaki göç dalgasına karşı bölge ülkelerinde "göç işlem merkezleri" kuracak
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu
10 bin polis memuru alımı yapılacak
Dünya Bankası'ndan küresel emtia fiyatlarında düşüş beklentisi
27 Nisan 2023 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 21:10:00

10 bin polis memuru alımı yapılacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin ön lisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Polis Akademisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisan olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.

Lisansta 1200 kadın, 6 bin 800 erkek, ön lisansta ise 300 kadın 1700 erkek alımı yapılacak.

Etiketler : Polis Akademisi sosyal medya polis alımı
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Helallik istedi

Helallik istedi
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi
Yazın tatil yok çalışmaya devam

Yazın tatil yok çalışmaya devam
Ayakları olay oldu

Ayakları olay oldu
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Londra'da okul açtı

Londra'da okul açtı
Depremzede çocuklara destek

Depremzede çocuklara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX