10 bin polis memuru alımı yapılacak
Kaynak: TRT Haber
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin ön lisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
Polis Akademisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisan olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.
Lisansta 1200 kadın, 6 bin 800 erkek, ön lisansta ise 300 kadın 1700 erkek alımı yapılacak.
30.Dönem POMEM Adaylarının Dikkatine !— Polis Akademisi (@paedutr) April 27, 2023
Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 lisans (6.800 erkek ve 1.200 kadın), 2.000 önlisans (1.700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
��Ayrıntılı bilgi için;https://t.co/fGfpE4w4pu pic.twitter.com/0LF7YK6svJ
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