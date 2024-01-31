VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de İzmir depremi! Adayı duyunca Genel Merkez'i terk etti
Meksika'da katliam gibi kaza... Tur otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı
Şehitlerin üzerine villa!
Türkiye ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı
10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Bakan Bayraktar, Rodriguez ile görüştü
31 Ocak 2024 Çarşamba 08:10:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 08:10:00

10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

371 bin 433 vize/vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının (düzensiz göçmen durumuna düşen) düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu kendiliğinden ülkeden çıkış yaptığı bilgisine yer verildi.

82 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

82 bin Suriyelinin de ülkelerine döndüğü vurgulandı.

Sınırlarda kurulan güvenlik sistemleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın kararlı çalışmalarıyla 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlardan girişinin engellendiği aktarıldı.

254 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda toplam 254 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve göç idaresi başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : göçmen kaçakçısı operasyon gözaltı
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Anne oldu

Anne oldu
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX