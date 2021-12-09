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09 Aralık 2021 Perşembe 12:51:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 12:51:00

1 PKK'lı terörist teslim oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu, mensubun 1989'da örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 188'e yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütü Jandarma Genel Komutanlığı
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