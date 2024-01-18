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18 Ocak 2024 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 09:30:00

1 milyondan fazla yolcu Rize-Artvin Havalimanı'nı kullandı

Kaynak: IHA

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Rize-Artvin Havalimanını 2023 yılında 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi.

Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 22 bin 860 yolcuya hizmet verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 2023 yılında iç hatlarda 1 milyon 15 bin 277, dış hatlarda ise 7 bin 583 kişi ile toplamda 1 milyon 22 bin 860 kişiye hizmet verdi. Yen son bir yılda iç hatlarda 7 bin 356 uçak iniş kalkış yaparken, dış hatlarda 108 uçak iniş-kalkış yaparak toplamda 7 bin 464 uçuş gerçekleştirildi.

Etiketler : rize havalimanı yolcu
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