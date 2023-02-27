1 milyon 25 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını açıkladı.
Bakan Yanık, psikososyal destek çalışmalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Depremden etkilenen illerimizde, şu ana kadar 3 bin 772 personelimizle 691 bin 388 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 620 personelimizle 333 bin 903 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."
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