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27 Şubat 2023 Pazartesi 21:44:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 21:44:00

1 milyon 25 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Yanık, psikososyal destek çalışmalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Depremden etkilenen illerimizde, şu ana kadar 3 bin 772 personelimizle 691 bin 388 vatandaşımıza, deprem bölgesi dışındaki illerimizde ise 3 bin 620 personelimizle 333 bin 903 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık."

Etiketler : Bakan Yanık psikososyal deprem

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