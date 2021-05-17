1 Haziran'dan sonra hayat nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Külliye'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

TRT Haber'in haberine göre, toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.