  • BIST
    1450.67
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,1754
  • Altın
    498,3940
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye destek: Neden bakanlık yapmasın?
Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil hakkında yeni gelişme
Rusya'dan, İsrail ve Filistin için müzakere teklifi!
Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti... Gazzeli babadan acı haber
Alman polisinden skandal hareket! Türk vatandaşını darp ettiler
"İslam halklarının örgütlü mücadelesi çok önemli"
1 Haziran'dan sonra hayat nasıl olacak?
Bitcoin'i aşağı çeken yeni paylaşım
Türkiye'den BMGK'nin işgalci İsrail'e sessiz kalmasına tepki: Kabul edilemez
65+ yaşa özgürlük
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
BMGK'den somut adım çıkmadı
Keşke eski şarkcılardan olsaydım
Kız arkadaş paniği
Kedisi korkuttu
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Mayıs
TANSİYONU OLAN DOMATES VE HAVUÇTAN UZAK DURSUN
D vitamininin eksikliği de fazlalığı da ağrı yapar
GÖRME KAYBI BEYİN TÜMÖRÜ HABERCİSİ OLABİLİR
20 yaş dişleri ne zaman çekilmeli?
Bebek sırt üstü uyutulmamalı
Can dostlarla ikinci hayat
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Tunç Soyer'e: İzmir'in merkezine akıtılan pislik neyin nesi?
16 Mayıs koronavirüs tablosu
17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00

1 Haziran'dan sonra hayat nasıl olacak?

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belirlemek üzere bugün Külliye'de toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle bugün Külliye'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

TRT Haber'in haberine göre, toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararları Başkan Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

Etiketler : KORONA HAZİRAN Kabine toplantısı Başkan Erdoğan
Yazın hiti için buluştular

Yazın hiti için buluştular
Yazlık fiyatları uçmuş!

Yazlık fiyatları uçmuş!
Servetini çarçur etti

Servetini çarçur etti
Yine bambaşka biri oldu

Yine bambaşka biri oldu
Set bitse de Safiye olmaya devam

Set bitse de Safiye olmaya devam
En iyisi için çabaladık

En iyisi için çabaladık
Eski sevgiliden 'like'

Eski sevgiliden 'like'
Ciğerimiz yandı!

Ciğerimiz yandı!
Gelinlik provası

Gelinlik provası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER