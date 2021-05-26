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26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:23:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:23:00

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminin devam ettiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminin devam ettiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak"

1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak. Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

"KENDİ GELİŞTİRDİĞİMİZ AŞIMIZIN KULLANIMI YAKLAŞTI"

Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.

"KISITLAMALAR GİDEREK AZALACAK"

Kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs aşısı
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