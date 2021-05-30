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1 Haziran'da kısıtlamalar kaldırılacak mı?
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30 Mayıs 2021 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 09:20:00

1 Haziran'da kısıtlamalar kaldırılacak mı? Normalleşme için gözler kabinede

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1 Haziran sonrası izlenecek yol haritası yarınki kabine toplantısında belirlenecek. Restoranların ne şartla açılacağı, kısıtlamalar masada olacak. Yapılandırılmış normalleşmeyle sosyal ve ekonomik hayata yeniden geri dönüş hedefleniyor.

1 Haziran sonrasında sosyal ve ekonomik hayata dönüş için izlenecek yol haritası ile hızlı aşılama takvimi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda kontrollü normalleşme sürecinde uygulanan hafta içi 21.00-05.00 arası ve hafta sonu tam sokağa çıkma kısıtlamasının vaka oranlarına göre tekrar değerlendirilerek değiştirilebileceği bekleniyor.

RESTORANLAR %50 KAPASİTE

Kontrollü normalleşmede sadece gel-al ve paket servis hizmeti veren kafe ve restoranlar, vakalardaki azalma devam ederse kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Bu mekanların açık havada yüzde 50 kapasite ile açılması söz konusu olacak. Düğün yapmak için kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde gelebilir.

Kontrollü normalleşmenin son kısıtlamalı hafta sonunda ekipler denetimlerini sürdürdü. 81 ilde genel olarak kurallara uyuldu, vatandaşlar sadece alışveriş için dışarıya çıktı.

İLK ETAPTA AÇIK ALANDA DÜĞÜN

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması bekleniyor. Ancak haziranda aşılamanın artmasıyla bu durumun kapalı düğün salonlarında kişi sınırlamasına kadar ilerlemesi söz konusu. Vaka sayılarında düşüş devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, hamam ve saunalar kapılarını yine kapasite düşürerek açabilecek. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, hazirandan itibaren sahil, park ve bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.

TAM DEĞİL YAPILANDIRILMIŞ AÇILMA

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tünelin ucundaki ışığın göründüğünü ancak tam açılma için henüz erken olduğunu belirterek 'yapılandırmış açılma' gerektiğini belirtmişti.

TABLO UMUT VERİCİ

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişi daha iyileşti.

Etiketler : 1 Haziran kısıtlama korona kabine toplantısı
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