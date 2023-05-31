VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de kriz çıktı! "Ben Kemal gitmiyorum"
TÜBİTAK SAGE'nin Kaşif'inden müthiş başarı!
Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü
Anahtar Türkiye'nin elinde! AB, Merkel'i devreye sokacak
Beyaz Saray'dan bir 'Türkiye' açıklaması daha
Kılıçdaroğlu çark etti!
31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:49:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 07:49:00

1 dakika önce kral gibiydim! Tek tesellisi ailesinin kurtulması

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 dükkanı ve 6 dairesi ağır hasar alan Hatay Defneli 51 yaşındaki esnaf Levent Hallum, 30 milyon liraya yakın birikimini 1 dakika içinde kaybetti.

Kasap ve kebap üzerine işletmelerinin olduğunu dile getiren Hallum, çocuklarına sarabilmenin en büyük serveti olduğunu söyledi. Hallum, dükkanının bulunduğu apartmanda 76 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

AKRABALARINDAN 12'Sİ ÖLDÜ

Hatay Defne Elektrik Mahallesi'nde yaşayan esnaf Levent Hallum, 3 çocuğu ve eşiyle depremi burunları bile kanamadan atlattı. Ancak Hallum'n Defne ve Antakya'da olmak üzere 3 dükkanı ve 6 dairesi ağır hasar aldı ve kullanılamayacak duruma geldi. Akrabalarından 12 kişiyi toprağa veren Levent Hallum, depremin ardından Mersin iline yakınlarının yanına taşındı.

'MEMLEKETİMDEN GİTMEM'

Sık sık doğup büyüdüğü Hatay'a giden Hallum, enkaza dönen 30 yıllık birikimlerini görünce derin bir üzüntü yaşadı. Ailesine sarılabilmesinin en büyük tesellisi olduğunu dile getiren Levent Hallum'un "Maddi zararım 30 milyona yakın. Hatay halkı olarak biz memleketimizden gitmek istemiyor kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Kasap ve kebap Hallum 76 kişi Hatay Levent Hallum
Küslük bitti

Küslük bitti
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Sade Serenay

Sade Serenay
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX