Kasap ve kebap üzerine işletmelerinin olduğunu dile getiren Hallum, çocuklarına sarabilmenin en büyük serveti olduğunu söyledi. Hallum, dükkanının bulunduğu apartmanda 76 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

AKRABALARINDAN 12'Sİ ÖLDÜ

Hatay Defne Elektrik Mahallesi'nde yaşayan esnaf Levent Hallum, 3 çocuğu ve eşiyle depremi burunları bile kanamadan atlattı. Ancak Hallum'n Defne ve Antakya'da olmak üzere 3 dükkanı ve 6 dairesi ağır hasar aldı ve kullanılamayacak duruma geldi. Akrabalarından 12 kişiyi toprağa veren Levent Hallum, depremin ardından Mersin iline yakınlarının yanına taşındı.

'MEMLEKETİMDEN GİTMEM'

Sık sık doğup büyüdüğü Hatay'a giden Hallum, enkaza dönen 30 yıllık birikimlerini görünce derin bir üzüntü yaşadı. Ailesine sarılabilmesinin en büyük tesellisi olduğunu dile getiren Levent Hallum'un "Maddi zararım 30 milyona yakın. Hatay halkı olarak biz memleketimizden gitmek istemiyor kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz" diye konuştu.