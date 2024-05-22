1 aydır tedavi görüyordu!

Yeşilçam'ın sultanı olarak anılan Türkan Şoray, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile sektörün öncü isimlerinden biri haline geldi.

78 yaşındaki Şoray, geçtiğimiz aylarda ileri derecede zatürreye yakalanmıştı. Hastalığı dolayısıyla tüm seyahatlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Türkan Şoray, sevenlerini müjdeli haberi verdi.

Paylaşımında bir aya yakındır zatürre tedavisi gördüğünü ve bugün doktor randevusundan sonra iyileştiği notunu ekleyen Şoray, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri de anlattı.