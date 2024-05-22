1 aydır tedavi görüyordu! Türkan Şoray'dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Güzel oyuncu Türkan Şoray, 1 aydır zatürre tedavisi görüyordu. Şoray, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile sevenlerine sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeşilçam'ın sultanı olarak anılan Türkan Şoray, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile sektörün öncü isimlerinden biri haline geldi.İLERİ DERECEDE ZATÜRE
78 yaşındaki Şoray, geçtiğimiz aylarda ileri derecede zatürreye yakalanmıştı. Hastalığı dolayısıyla tüm seyahatlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.MÜJDELİ HABERİ VERDİ
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Türkan Şoray, sevenlerini müjdeli haberi verdi.
Paylaşımında bir aya yakındır zatürre tedavisi gördüğünü ve bugün doktor randevusundan sonra iyileştiği notunu ekleyen Şoray, sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri de anlattı.İşte Türkan Şoray'ın paylaşımı ����