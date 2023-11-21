1 Aralık'ta başlayacaktı: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi
İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.
- Bakan Yerlikaya duyurdu: “Yolyemezler” adlı suç örgütü çökertildi
- İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı
- 1 Aralık'ta başlayacaktı: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi
- Emine Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Kırmızı çizgiyi aştı
- Türkiye'den yardım eli! Gazze'den üçüncü tahliye gerçekleşecek
- İstanbul'da suya yüzde 48 zam istendi