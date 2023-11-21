1 Aralık'ta başlayacaktı: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.