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21 Kasım 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 17:08:00

1 Aralık'ta başlayacaktı: Kış lastiği zorunluluğu öne çekildi

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İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl 25 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulandığı belirtilerek, "Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : kış lastiği İstanbul meteoroloji
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