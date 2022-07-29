Zorlu eğitimleri geçip brövelerini takıyorlar

"Çiğli'yi bitirmek" cümlesinin başlı başına çok büyük bir başarıyı gösterdiğini anlatan teğmen, "Bugün itibarıyla brövemizi taktık. Zorlu, acı dolu, keyifli... Hep birlikte olmak gurur verici. Yolun sonuna geldik ama aslında bu bizim için bir başlangıç. Pilot olmanın tarifi yapılamaz gerçekten. İnsanın göğsü kabarıyor, bu anlatılmaz. Hava Harp Okulu'nun ardından Çiğli... 'Çiğli'yi bitirmek', bu cümleyi kurmak çok büyük bir başarı aslında." diye konuştu.