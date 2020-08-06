Vakalar artmaya başladı inşallah korktuğumuz başımıza gelmez

Vakalara da bakıyoruz, insanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Bu açıdan artık çok daha dikkatli olmak lazım. Denetimler bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak ve cezalarda uygulanacak" dedi.