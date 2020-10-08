Zonguldak enerji üssü olacak!

'YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMDE HÜKÜMETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Bugüne kadar maden işçilerinin ülke ekonomisine kattığı değerin göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatan Yeşil, "Yerin altındaki cevheri yeryüzüne çıkarıp ekonomiye katma anlamında ülkenin o zor günlerinde ülkeye, millete faydalı olması adına biz çok bedeller ödedik. Bu ömrün dışında doğal gazın da bölgemizde çıkması Zonguldak ve ülkemiz için sevindirici bir olay. Bizlerin temennisi doğal gazın Zonguldak üzerinden ülkeye dağıtılması konusunda bir açıklama yapmıştım. Sadece bizimle değil, siyasetle sivil toplum örgütleriyle ve halkla bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Çok bedeller ödemiş Zonguldak’ın bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ülkemiz ve Zonguldak için yapılacak yerli ve milli üretim çalışmalarında ülkemizin, hükümetimizin hem de bölge halkının yanında olacağız" diye konuştu.