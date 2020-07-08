Zihinsel engelli 5 kardeş için evlerinin bahçesine salıncak kurdular

Sadece 5 kardeş dışarı çıkıp enerjilerini atmak istiyor. Dayım ve yengem bu zamana kadar hep kuzenlerimle ilgilendi, ancak yaşlandılar, bu nedenle eskisi gibi çocuklarını takip edemiyorlar. Gençlik merkezinden de arkadaşlar geldi. Kuzenlerim çok haraketli, burası onlar için iyi bir eğlence olacak” dedi.