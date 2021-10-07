Ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek

İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim. Bilindiği üzere Mardin; çok önemli bir şehir, hem tarihiyle hem yaşayan insanlarıyla ve yıllar içerisinde birden fazla etnik grubun kardeşçe bir arada yaşadığı şehir. Bu nedenle sergimize 'Kültürlerin Çeşitliliği' ismini verdik."