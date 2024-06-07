Zeytinin bilinmeyen mucizesi
Zeytin aslında bilimsel olarak bir meyve olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizde de Ege kıyılarında bolca yetişen zeytin, ağaçlarda yetişmektir. Bir zeytin ağacı oldukça uzun yıllar boyunca hayatta kalabilir.
İnsanlar ise zeytini bir meyve olarak görmekten çok, kahvaltılarda masalarını süsleyen, bazı yemeklere ve salatalara eklenebilen bir yiyecek olarak görmektedirler.
Zeytin, direk ağaç dalından koparıldığı gibi yemek için oldukça acı bir yiyecektir. Yenilebilir bir hale gelmesi için önce birtakım işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Bu işlemler ise oldukça çeşitlidir.
Bölgeden bölgeye ve zeytinin tadının, renginin, yumuşaklığının nasıl istendiğine göre, zeytinin yenilebilir hale getirilme işlemi değişir.
Zeytinin olgunlaşması ile renginin bir alakası bulunmamaktadır. Her ne kadar zeytinler yetişmeye başladıklarında yeşil ve zaman geçtikçe siyah rengini alsalar da, bazı zeytinler yeşil renkte yetişmeye başlayıp yine yeşil renkte olgunlaşmış olabilirler.
Zeytinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasının sebebi, sadece lezzeti değildir.
Zeytin, aynı zamanda oldukça faydalı bir besindir. Zeytinin içerisinde sağlığa faydalı ve zararlı etkilere karşı vücudumuzu koruyacak birçok besin maddesi bulunmaktadır.
Araştırmacılar, zeytinin sofralarımıza gelmeden önce çeşitlerini ve nasıl bir işlemden geçerek yenilebilir hale getirildiğini yakından gözlemledikten sonra, elde ettikleri sonuçlar zeytin severler için bir müjde gibi:
Zeytinin içerisindeki besin değerleri ve antioksidanlar, tüm bu işleme çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Yani yediğiniz her farklı zeytin, size farklı bir yarar sağlayabilir.
Zeytinin faydalarından bu kadar bahsettikten sonra, gelin bu lezzetli yiyeceğin yararlarına biraz daha yakından bakalım. İşte zeytinin sağlımıza faydaları!
1- Kardiyovasküler Faydalar
Kolesterolünüzün artmasına neden olacak gıdalar tükettiğinizde, damarlarınız hasar görmeye başlar ve damarlarınızda yağ birikerek tıkanmalara neden olur. Bu durum maalesef kalp krizine neden olacaktır.
Siyah zeytinin içerisinde bolca bulunan antioksidanlar, kolesterolün oluşmasına neden olan reaksiyonları engeller. Bu sayede kalp hastalıkları oluşma riskini de engellemiş olur.
Zeytinin içerisinde de tabii ki yağ bulunmaktadır. Fakat zeytinin içerisinde bulunan yağ, doymamış yağ olup, bu tür zararlara neden olmaz, aksine gerekli miktarlarda alındığında oldukça da faydalıdır.
Zeytinyağının bu kadar popüler olmasının bir nedeni de budur. Ayrıca, yakın zamanlarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, zeytinin içerisinde bulunan doymamış yağların, kan basıncını da düzenlediği ortaya çıkmıştır. Bu sayede kan basıncındaki düzensizliklerden dolayı ortaya çıkan rahatsızlıkları da önlediği söylenebilir. Bu da zeytini kahvaltılardan eksik etmemek için bir başka sebeptir!
2- Zeytin Kilo Vermeye Yardımcıdır
Zeytinin kilo vermeye yardımcı olmasına, içerisinde bulunan az önce bahsettiğimiz doymamış yağlar katkıda bulunmaktadır. Zeytinde bulunan doymamış yağlar, vücuttaki yağ hücrelerindeki yağların yakımına yardımcı olmaktadırlar. Bu sayede belirli bölgelerde istenmeyen yağlardan kurtulabilirsiniz.
Zeytin tüketimi çok fazla olan insanlar, zeytinin içerisi sayesinde, aslında az miktarda kalori almış olurlar. Bu sayede çok daha az kilo alırlar. Kan testleri, seratonin miktarlarının yüksek olmasının, tokluk hissi vererek doygunluğu sağladığını kanıtlamışlardır.
Zeytinin özünde bulunan aroma, bunun gibi bir işlev üstlenerek, tok hissetmemizi sağlar. Bu sayede günlük 200 kalori civarında daha az kalori tüketmiş oluruz. Bu miktar kilo vermeye çalışan insanlar için oldukça iyi bir sayıdır.
3- Zeytinin Kanser Önleyici Etkileri
Zeytinin içerisinde bulunan antioksidanlar, kansere karşı korunmak için doğal bir ilaç gibidirler. Kronik oksidatif stres, kanser oluşumundaki anahtar problemlerden biridir. Hücrelerimiz oksidatif stres ile aşırı yüklenirler ise, hücrelerimizin yapısı ve işlevleri zarar görür.
Bu durum vücudumuzda kanser oluşumuna neden olmaktadır. Zeytin içerisinde bulunan zengin antioksidan çeşitleri, bu tehlikeli duruma neden olan sıkıntıları gidermekte yardımcıdırlar.
4- Zeytin Cilt ve Saç Sağlığına Yararlıdır
Zeytin, saçımızı ve cildimizi koruyup besleyen yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir yiyecektir. İçerisindeki besin maddeleri içinde bu açıdan en faydalı olan E vitaminidir.
Yapılan araştırmalar, zeytinin içerisindeki E vitaminin cildimizi ultra viyole ışınlara karşı koruduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sayede cildimiz erken yaşlanmadan ve cilt kanserinden de korunmuş olur.
Yüzünüzü ılık suyla yıkadıktan sonra birkaç damla zeytinyağı ile masaj yapın ve 15 dakika kadar bekleyin. 15 dakika geçtikten sonra zeytinyağının mucize etkisini göreceksiniz. Cildiniz daha parlak ve sağlıklı gözükecektir. Hatta, her banyo yapmanızdan önce bu zeytinyağı kürünü uygulayarak çok daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz!
5- Zeytin Sindirim Sistemimize Faydalıdır
Doymamış yağların ve E vitaminin sık sık tüketimi, kolon kanserine yakalanma riskinin azalması ile bağlantılıdır. Bu faydalı ikili ise siyah zeytin içerisinde bolca bulunmaktadır. Bu maddeler, vücuttaki bazı molekülleri etkisiz hale getirerek kolon kanseri oluşumunu önlemektedirler. Ayrıca zeytinyağının koruyucu etkisi, ülser ve gastrit gibi rahatsızlıklar karşısında da etkilidir.
Zeytinyağı içerisinde bulunan lifler, sindirim sisteminin daha sağlıklı işlemesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede yediğiniz bir yiyecek, sindirim sisteminizden rahatlıkla ve herhangi bir sıkıntı yaratmadan geçebilir.