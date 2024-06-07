Zeytinin bilinmeyen mucizesi

Zeytinyağının bu kadar popüler olmasının bir nedeni de budur. Ayrıca, yakın zamanlarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, zeytinin içerisinde bulunan doymamış yağların, kan basıncını da düzenlediği ortaya çıkmıştır. Bu sayede kan basıncındaki düzensizliklerden dolayı ortaya çıkan rahatsızlıkları da önlediği söylenebilir. Bu da zeytini kahvaltılardan eksik etmemek için bir başka sebeptir!