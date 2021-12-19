Zehirli aslan balığı yok satıyor!

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor. Hem renkli hem de farklı görüntüsü ile dikkati çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor. Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor. Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını sorar oldu. Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor. Zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra aslan balığının diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor.