Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı

İlkokul birinci sınıfa gidecek olan oğlu Efe Birgül'ü getiren annesi Arife Birgül ise, "Bir yandan sevinçliyim, bir yandan da üzüntülüyüm hastalık nedeniyle. O yüzden korkuyorum. Tedbirler alındı, yine de korkuyorum. Çocuk bilmiyor, elini oraya buraya vuruyor, o yüzden tedirginim" diye konuştu.