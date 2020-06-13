Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Kazada trende bulunan Mehmet Ulutaş’ın ise henüz bulunamadığı ve ekipler tarafından bölgede arandığı öğrenildi.

Maden ve katı yağ taşıdıkları öğrenilen iki yük treninin çarpışması sonrası iş makineleri de olay yerinde çalışmalara katılıyor.