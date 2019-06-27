Yok artık dedirten son dakika haberi Esenler'den geldi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda akılalmaz olay!

Günün en çok konuşulan son dakika haberlerinden biri de Esenler'de yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir turizm firmasının 4 peronundan ikisi, yazıhaneye gelip kendilerini mal sahibi olarak tanıtan şahıslar tarafından bir gecede duvar örülerek bölündü.