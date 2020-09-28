Seher hemşireden hayati çağrı!

Bir takipçinin yaptığı ‘Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk’ yorumundan çok etkilendiğini de kaydeden Seher Altuncu, "Beni en çok etkileyen yorum; biri 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazdı. Bu gerçekten beni onore etti, gururumu okşadı. O yüzden o kişiye teşekkür ediyorum. El üstünde tutulması gereken mesleklerden biriyiz. Tedbirlerle ilgili her yerde bangır bangır bağırıyoruz. Ama şöyle bir durum var; kimse size ‘Hayatınızı yaşamayın’ demiyor. Tabi ki hayatınızı yaşayacaksınız, bir şekilde hayat devam ediyor. Ama bu sırada gerçekten bazı şeylere özellikle sosyal izolasyona, maske ve hijyen kurallarına çok dikkat edelim. Görüşün ama belli bir mesafede görüşün. Temizlik önemli, maske mutlaka takın. 2 kişi karşılıklı maske takarsa etkili oluyor. Bir kişi maskeyi, burnunun altına ya da çenesine indirip, koluna taktığında etkili olmuyor. Lütfen her yerde maske takın. Tedbirlere hep birlikte uyarsak bu dönemi daha kolay atlatacağız" dedi.