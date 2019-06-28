Yıllık izinlerle ilgili bilinmeyenler! Çalışanlar dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışanlar ve işverenler arasında en çok konuşulan konuların arasında izinler geliyor. İş Kanunu mazeret izinlerini düzenlerken bu günlerin çalışılmış gibi sayılacağını söylüyor. Dolayısıyla ücret kesilmiyor. Mazeret izniyle ilgili düzenlemede bazı sınırlar var. Buna göre evlilik ve ölüm halleri mazeretten sayılıyor. Peki çalışanların mazeret izni hakkı da var mıdır? Bu süre memur ve işçide farklılık gösterir mi?