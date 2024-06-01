Yılan belgeselciyi canlı canlı yedi

HER ŞEY KARANLIĞA BÜRÜNDÜ





Dev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı. Araştırmacı "Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü" dedi.