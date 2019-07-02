Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor

  • Bist 100
    100.157
  • Dolar
    5,6488
  • Euro
    6,3892
  • Altın
    252,5193
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tuzla'da fabrika yangını Tuzla'da fabrika yangını
Mısır ve Fransa Akdenizde ortak askeri tatbikata başladı Mısır ve Fransa Akdenizde ortak askeri tatbikata başladı
Almanya'daki yangında 600 hektarlık ormanlık alan kül oldu Almanya'daki yangında 600 hektarlık ormanlık alan kül oldu
Bilim insanlarını bile şaşırttı: Yapay zeka, evrenimizin 3 boyutlu bir kopyasını oluşturdu Bilim insanlarını bile şaşırttı: Yapay zeka, evrenimizin 3 boyutlu bir kopyasını oluşturdu
Moody's'ten Brexit açıklaması: İngiltere kredi zorlukları ile karşı karşıya Moody's'ten Brexit açıklaması: İngiltere kredi zorlukları ile karşı karşıya
İtalyan basını Stefano Okaka'nın Galatasaray'a imza atacağını iddia etti İtalyan basını Stefano Okaka'nın Galatasaray'a imza atacağını iddia etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'ın uranyum stok limitini aşması değerlendirmesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İran'ın uranyum stok limitini aşması değerlendirmesi
Sivasspor, Kayserispor'dan ayrılan Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı Sivasspor, Kayserispor'dan ayrılan Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı
İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefi İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefi
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara sert 'Maraş' çıkışı: Önerileri art niyetli, kabul edilemez KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara sert 'Maraş' çıkışı: Önerileri art niyetli, kabul edilemez
Türkiye son 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç etti Türkiye son 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç etti
Gül Sunal: Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu Gül Sunal: Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu
Sevk tarihi nedir? Askerlik sevk tarihi 2019 başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı mı? Sevk tarihi nedir? Askerlik sevk tarihi 2019 başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı mı?
Sarıyer'de yunus polisi kaza yaptı Sarıyer'de yunus polisi kaza yaptı
Bilim insanlarını şok eden yolculuk: Tam 3 bin 500 km yol kat etti Bilim insanlarını şok eden yolculuk: Tam 3 bin 500 km yol kat etti
Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir Türkiye'de sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi
Myanmar'da domuz gribi nedeniyle 21 kişi öldü Myanmar'da domuz gribi nedeniyle 21 kişi öldü
Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı
"Bana neden hoş geldin demedin" diyen damat dehşeti yaşattı "Bana neden hoş geldin demedin" diyen damat dehşeti yaşattı
Fortune 500 tam liste! Fortune 500 Türkiye 2018 listesinde kimler var? Fortune 500 tam liste! Fortune 500 Türkiye 2018 listesinde kimler var?
Başkan Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi aile fotoğrafında Başkan Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi aile fotoğrafında
Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden AB marşına protesto Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden AB marşına protesto
Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı ne zaman? İnfaz Koruma Memuru başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı ne zaman? İnfaz Koruma Memuru başvurusu nasıl yapılır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

FOTO GALERİ

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor