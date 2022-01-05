Yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Kentteki kayak merkezinin yatırımlar sayesinde cazibe merkezi haline geldiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Van'dan, Şırnak'tan, İran, Irak'tan da kayakseverler gelmeye başladı. Buranın kar kalitesi çok iyi ve 6 ay yerden kalkmıyor. Merkeze yakın konumda. İklimi çok sert değil. İnsanlar, başka yerde günlük harcadıkları miktarın neredeyse 10'da biriyle burada istediği gibi kayak yapabiliyor. Telesiyej ve teleski ücretlerimiz kayak merkezleri arasında en düşüğü. Her yıl 10 bin öğrenciye kayak öğretiyoruz. 40 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi. Kayak merkezi kentin ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Sporcu ve kayakseverlere bu hizmeti sunmaktan çok mutluyuz."