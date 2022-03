Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da

"Bu yıl 6. seferimiz ve 6. kez Horseshoe Adası'ndayız. Buradaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ancak Antarktika'da bulunmak demek sadece bulunduğunuz bölgede çalışmak demek değil, bizim için çevrede ve daha uzak yerlerde olup biten her şey önemli. Bu da daha uzak noktalara gitmek ve burada çalışma ihtiyacı doğuruyor. Ancak hem uydu sistemleri hem de telsiz sistemleri birçok noktada kısıtlayıcı oluyor. Şu an burada bulunan yerli ve milli telsiz tekrarlayıcımız bize yaklaşık 30-40 kilometre çaptaki yakın çevremizde telsiz haberleşmesini mümkün kılıyor. Böylece çalışmaları da daha uzaklara, ana karaya, diğer adalara ve her bölgeye taşıyabileceğiz."