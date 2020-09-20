"Ayşehanım" yer fıstığı tohumu ABD'ye rakip! Hastalıklara daha dayanıklı

"Bizim ürünümüz, piyasadaki mevcut ürüne oranla ince kabuklu ve kolayca kırılabiliyor. Buna nazaran hastalıklara daha dayanıklı. Hastalığa ve diğer olumsuz unsurlara daha dayanıklı olduğu için rekolte olarak dekar başına yüzde 15-20'lere varan artış sağlıyor. En önemli özelliklerinden bir diğeri ise dane büyüklüğü. Bizim ürünümüz 1000 danede elek üstü 700 daneyle oldukça yüksek bir verim sağlıyor. 12 yıllık bir çalışmanın ürünü olan 'Ayşehanım'a üreticilerimiz de ilgi gösteriyor. Birçok yerden ürünün ekilmesiyle ilgili teklifler alıyoruz. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen ürünümüz, kalite, verim ve besin değerleri açısından piyasadaki ürünlerin çok üzerinde. İnşallah ileride piyasadaki hakim çeşit bizim ürünümüz olur."